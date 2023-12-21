Юрген Клопп несподівано розкритикував уболівальників Ліверпуля

Клопп командує грою "Ліверпуля". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп залишився незадоволеним поведінкою вболівальників під час матчу проти "Вест Гема" у чвертьфіналі Кубка англійської ліги. "Червоні" розгромили суперника з рахунком 5:1, а після гри наставник звернувся до фанів.

Клопп пояснив, чого чекає від уболівальників "Ліверпуля", повідомляє Daily Mail.

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Юргену Клоппу не сподобалася атмосфера на домашньому поєдинку "червоних" із "молотобійцями". Перший тайм вийшов важким для "Ліверпуля", і на післяматчевій пресконференції наставник команди розкритикував уболівальників.

Юрген Клопп та Кертіс Джонс. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Що сказав Юрген Клопп

Тренер "Ліверпуля" вважає, що у матчі з "Вест Гемом" фани його команди поводилися надто тихо. Футболісти не відчували підтримки, хоча практично у кожному поєдинку "Енфілд" не замовкає ні на мить.

"На гру прийшло 70 тисяч глядачів, але це був найтихіший натовп, який я коли-небудь бачив. Я дуже незадоволений атмосферою на стадіоні. Можливо, нам слід перепросити вболівальників за те, що рахунок був недостатньо розгромним?

Щиро сподіваюся, що на наступній грі ситуація зміниться. Нам дуже потрібна підтримка уболівальників. Приходьте на стадіон, але якщо відчуваєте, що не в настрої, подаруйте квиток комусь іншому", — заявив Юрген Клопп.

У суботу, 23 грудня, "Ліверпуль" прийме вдома лондонський "Арсенал". Команди поділяє лише одне очко в турнірній таблиці.

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