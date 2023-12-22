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Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер

22 грудня 2023 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер
Зінченко на базі "Арсеналу". Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко зацікавлений у кількох клубах з англійської Прем'єр-ліги та інших чемпіонатів. Захисник "Арсеналу" може розпочати наступний сезон у новій команді.

Сам Зінченко ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього, повідомляє Daily Mail.

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Куди може піти Зінченко

Контракт українського захисника з "Арсеналом" діє до літа 2025 року. "Каноніри" можуть відпустити Зінченка набагато раніше, якщо отримають вигідну пропозицію щодо Олександра.

У послугах українського футболіста зацікавлені клуби з Англії, Італії та Іспанії, проте сам Зінченко не хоче виступати за інший клуб АПЛ. Найбільший інтерес до гравця виявляє туринський "Ювентус". Туринський клуб стежить за грою українця та готується до переговорів щодо його трансферу наприкінці сезону.

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