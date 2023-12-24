Челси проиграл восьмой матч в сезоне — даже Мудрик не помог

Михаил Мудрик в окружении соперников. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В рамках 18-го тура Английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" принимал "Челси". Во втором тайме у "синих" вышел на поле украинец Михаил Мудрик.

Несмотря на статус фаворита, "Челси" потерпел очередное поражение, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом матче у "Челси" на 32-й минуте был супермомент, но Рахим Стерлинг его не реализовал.

Во втором тайме хозяева забили на 51-й минуте после точного удара Марио Ламины. Затем на третьей добавленной минуте Мэтт Доэрти забил второй мяч "волков". Однако на этом команд не успокоились и на 96-й минуте Кристофер Нкунку сократил отставание.

Украинский вингер Мудрик вышел на поле на 59-й минуте и ничем не запомнился.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил Мудрика на 6.2 балла. Наивысший рейтинг был у забившего первый мяч Лемине — 8,5. Наибольший балл у "синих" получил Стерлинг — 7,3.

Отметим, что для идущего в турнирной таблице 10-м "Челси" это восьмое поражение в сезоне.

"Вулверхэмптон" — "Челси" — 2:1.

Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 — Нкунку, 90+6

"Вулверхэмптон": Са, Семеду, Доусон (Буэно, 70), Килман, Тоти, Аит-Нури (Буэну, 86), Гомес, Лемина, Сарабия (Дойл, 75), Хванг, Кунья (Доэрти, 86).

"Челси": Петрович, Колвилл (Маатсен, 79), Дисаси, Силва, Густо (Бедьяшиль, 79), Угочукву (Нкунку, 59), Галлагер, Стерлинг, Палмер, Джексон (Мадуэке, 79), Броя (Мудрик, 59).

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