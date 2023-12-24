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Довбика хотят купить три клуба из Англии

24 декабря 2023 16:03
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Агабекян Карен
редактор
Довбика хотят купить три клуба из Англии
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик забил в текущем сезоне одиннадцать голов. Теперь он идет на втором месте в борьбе за "Золотую бутсу" Ла Лиги и привлек внимание многих богатых клубов.

Не удивительно, что в АПЛ появились потенциальные покупатели на Довбика, сообщил портал Fichajes.net.

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По информации источника, Довбик интересен трем середнякам АПЛ, один из которых сейчас идет на третьем месте.

В 26-летнем украинце заинтересованы третья команда АПЛ "Астон Вилла", идущий шестым "Вест Хэм" и 12-й "Фулхэм".

Интересно, что наилучшим вариантом для Довбика может стать "Астон Вилла", которая играет в похожий футбол с "Жироной". Влиться в коллектив Артему было бы проще. Правда, как показал пример Евгения Коноплянке, важно, чтобы трансфер был нужен главному тренеру Унаи Эмери, а не руководству клуба.

Отметим, что ранее трансферная стоимость Довбика по версии портала "Трансфермаркт" выросла из 15 до 28 млн евро.

В этом сезоне Довбик провел за "Жирону" 18 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

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