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Довбика хочуть купити три клуби з Англії

24 грудня 2023 16:03
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Агабекян Карен
редактор
Довбика хочуть купити три клуби з Англії
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик забив цього сезону одинадцять голів. Тепер він посідає друге місце в боротьбі за "Золоту бутсу" Ла-Ліги та привернув увагу багатьох багатих клубів.

Не дивно, що в АПЛ з'явилися потенційні покупці на Довбика, повідомив портал Fichajes.net.

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За інформацією джерела, Довбик цікавий трьом середнякам АПЛ, один із яких зараз перебуває на третьому місці.

У 26-річному українці зацікавлені третя команда АПЛ "Астон Вілла", "Вест Гем", що йде шостим, та 12-тий "Фулгем".

Цікаво, що найкращим варіантом для Довбика може стати "Астон Вілла", яка грає у схожий футбол із "Жироною". Влитися до колективу Артему було б простіше. Щоправда, як показав приклад Євгена Коноплянки, важливо, щоб трансфер був потрібний головному тренеру Унаї Емері, а не керівництву клубу.

Зазначимо, що раніше трансферна вартість Довбика, за версією порталу "Трансфермаркт", зросла із 15 до 28 млн євро.

Цього сезону Довбик провів за "Жирону" 18 матчів, забив 11 голів і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, Мессі підписав Залужному свою футболку.

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