Довбика хочуть купити три клуби з Англії

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик забив цього сезону одинадцять голів. Тепер він посідає друге місце в боротьбі за "Золоту бутсу" Ла-Ліги та привернув увагу багатьох багатих клубів.

Не дивно, що в АПЛ з'явилися потенційні покупці на Довбика, повідомив портал Fichajes.net.

Читайте також:

Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona від spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

На Довбика претендують три клуби АПЛ

За інформацією джерела, Довбик цікавий трьом середнякам АПЛ, один із яких зараз перебуває на третьому місці.

У 26-річному українці зацікавлені третя команда АПЛ "Астон Вілла", "Вест Гем", що йде шостим, та 12-тий "Фулгем".

Цікаво, що найкращим варіантом для Довбика може стати "Астон Вілла", яка грає у схожий футбол із "Жироною". Влитися до колективу Артему було б простіше. Щоправда, як показав приклад Євгена Коноплянки, важливо, щоб трансфер був потрібний головному тренеру Унаї Емері, а не керівництву клубу.

Зазначимо, що раніше трансферна вартість Довбика, за версією порталу "Трансфермаркт", зросла із 15 до 28 млн євро.

Цього сезону Довбик провів за "Жирону" 18 матчів, забив 11 голів і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, Мессі підписав Залужному свою футболку.

Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.

"Динамо" готується до продажу трьох лідерів у наступному році.

"Манчестер Сіті" вперше в історії став чемпіоном світу.

"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.