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Манчестер Сіті вперше в історії став чемпіоном світу

23 грудня 2023 07:23
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Агабекян Карен
редактор
Манчестер Сіті вперше в історії став чемпіоном світу
Кубок чемпіонів світу доповнив требл минулого сезону. Фото: twitter.com/ManCity
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Саудівській Аравії пройшов фінал клубного чемпіонату світу з футболу. У головному матчі зустрілися переможець Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" та краща команда Кубка Лібертадорес "Флуміненсе".

Команда Хосепа Гвардіоли здобула впевнену перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов матч

Перший гол в матчі було забито вже на першій хвилині, коли Аке перехопив м’яч та пробив у стійку, від якої той відлетів на Хуліана Альвареса, який забив грудьми в пусті ворота.

Після пропущеного голу "Флуміненсе" не побігло відігруватись, а закрилося на своїй половині поля й дозволило зробити гру нудною.

Вдруге "Ман Сіті" забив на 27-й хвилині. Гравець "Флуміненсе" Ніньо после прострілу Фодена з лівого флангу зрізав м’яч у свої ворота після невдалого підкату.

В другому таймі "Манчестер Сіті" забив ще двічі. Спершу Фоден зробив рахунок розгромним, а потім Альварес оформив дубль.

"Манчестер Сіті" — "Флуміненсе" — 4:0

Голи: Альварес, 1, 88, Ніньйо, 27 (авт.), Фоден, 72

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз (Гвардіол, 74), Аке (Бобб, 81) — Льюїс (Ковачич, 62), Родрі (Аканджі, 74) — Фоден (Нунеш, 81), Сілва, Гріліш — Альварес.

"Флуміненсе": Фабіо — Шав’єр, Ніньйо (Марлон, 74), Мело (Барбоза, 60), Марсело (Александер, 60) — Андре, Мартінеллі — Аріас, Кено (Кеннеді, 46), Гансо (Ліма, 61) — Кано.

Попередження: Марсело, Александер, Кеннеді

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