Манчестер Сіті вперше в історії став чемпіоном світу

Кубок чемпіонів світу доповнив требл минулого сезону. Фото: twitter.com/ManCity

В Саудівській Аравії пройшов фінал клубного чемпіонату світу з футболу. У головному матчі зустрілися переможець Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" та краща команда Кубка Лібертадорес "Флуміненсе".

Команда Хосепа Гвардіоли здобула впевнену перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як пройшов матч

Перший гол в матчі було забито вже на першій хвилині, коли Аке перехопив м’яч та пробив у стійку, від якої той відлетів на Хуліана Альвареса, який забив грудьми в пусті ворота.

Після пропущеного голу "Флуміненсе" не побігло відігруватись, а закрилося на своїй половині поля й дозволило зробити гру нудною.

Вдруге "Ман Сіті" забив на 27-й хвилині. Гравець "Флуміненсе" Ніньо после прострілу Фодена з лівого флангу зрізав м’яч у свої ворота після невдалого підкату.

В другому таймі "Манчестер Сіті" забив ще двічі. Спершу Фоден зробив рахунок розгромним, а потім Альварес оформив дубль.

"Манчестер Сіті" — "Флуміненсе" — 4:0

Голи: Альварес, 1, 88, Ніньйо, 27 (авт.), Фоден, 72

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз (Гвардіол, 74), Аке (Бобб, 81) — Льюїс (Ковачич, 62), Родрі (Аканджі, 74) — Фоден (Нунеш, 81), Сілва, Гріліш — Альварес.

"Флуміненсе": Фабіо — Шав’єр, Ніньйо (Марлон, 74), Мело (Барбоза, 60), Марсело (Александер, 60) — Андре, Мартінеллі — Аріас, Кено (Кеннеді, 46), Гансо (Ліма, 61) — Кано.

Попередження: Марсело, Александер, Кеннеді

Нагадаємо, "Динамо" готується до продажу трьох лідерів наступного року.

Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.

Збірна України зіграє матчі відбору на Євро-2024 на "нефартовому" стадіоні.

"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.

У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо.

"Жирона" готова продати свого лідера до мадридського "Реала".