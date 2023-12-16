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Гвардіола розповів, за яких умов Манчестер Сіті придбає нових гравців

16 грудня 2023 12:32
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Гвардіола розповів, за яких умов Манчестер Сіті придбає нових гравців
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. Фото: AFP, MICHAEL REGAN
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився, за яких умов англійський клуб готовий придбати нових гравців. За його словами, все залежить від самих гравців. 

Про це заявив Гвардіола під час останньої пресконференції, пише Football.ua.

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Відомо, що під час літнього трансферного вікна англійський клуб був надзвичайно активним. Проте наразі в команді існують невеликі кадрові проблеми, пов'язані з тим, що декілька футболістів основного складу травмовані. 

"Зараз я про це не думаю. Це залежить від того, чи піде хтось із команди в цей час, чи ні. Я цього не знаю. Деякі гравці залишаються, деякі йдуть, це відбувається постійно. Наші ж кадрові рішення залежать від кількості доступних футболістів у складі, та молодих гравців, на яких ми можемо чи не можемо розраховувати", — заявив тренер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Відомо, що минулого літа до складу "Ман Сіті" приєдналися чотири нові футболісти на загальну суму 241 мільйон євро. Крім цього, клуб продав гравців на 114 млн євро.

"Загалом, побачимо, як воно буде", — підсумував іспанський фахівець.

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