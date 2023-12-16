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Гвардиола рассказал, при каких условиях Манчестер Сити приобретет новых игроков

16 декабря 2023 12:32
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Гвардиола рассказал, при каких условиях Манчестер Сити приобретет новых игроков
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Фото: AFP, MICHAEL REGAN
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился, при каких условиях английский клуб готов приобрести новых игроков. По его словам, все зависит от самих игроков.

Об этом заявил Гвардиола во время последней пресс-конференции, пишет Football.ua.

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Известно, что во время летнего трансферного окна английский клуб был очень активным. Однако пока в команде существуют небольшие кадровые проблемы, связанные с тем, что несколько футболистов основного состава травмированы.

"Сейчас я об этом не думаю. Это зависит от того, уйдет ли кто-то из команды в это время или нет. Я этого не знаю. Некоторые игроки остаются, некоторые уходят, это происходит постоянно. Наши кадровые решения зависят от количества доступных футболистов в составе и молодых игроков, на которых мы можем или не можем рассчитывать", — заявил тренер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Manchester City (@mancity)

Известно, что прошлым летом к составу "Ман Сити" присоединились четыре новых футболиста на общую сумму 241 миллион евро. Кроме того, клуб продал игроков на 114 млн евро.

"В общем, увидим, как оно будет", — подытожил испанский специалист.

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