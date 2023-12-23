Манчестер Сити впервые в истории стал чемпионом мира

Кубок чемпионов мира дополнил требл в прошлом сезоне. Фото: twitter.com/ManCity

В Саудовской Аравии прошел финал клубного чемпионата мира по футболу. В главном матче встретились победитель Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и лучшая команда Кубка Либертадореса "Флуминенсе".

Команда Хосепа Гвардиолы одержала уверенную победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч

Первый гол в матче был забит уже на первой минуте, когда Аке перехватил мяч и пробил в штангу, от которой тот отлетел на Хулиана Альвареса, забившего грудью в пустые ворота.

После пропущенного гола Флуминенсе не побежало отыгрываться, а закрылось на своей половине поля и позволило сделать игру скучной.

Во второй раз "Ман Сити" забил на 27-й минуте. Игрок "Флуминенсе" Ниньо после прострела Фодена с левого фланга срезал мяч в свои ворота после неудачного подката.

Во втором тайме "Манчестер Сити" забил еще дважды. Сначала Фоден сделал счет разгромным, затем Альварес оформил дубль.

"Манчестер Сити" — "Флуминенсе" — 4:0

Голы: Альварес, 1, 88, Ниньо, 27 (авт.), Фоден, 72

" Манчестер Сити ": Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз (Гвардиол, 74), Аке (Бобб, 81) — Льюис (Ковачич, 62), Родри (Аканджи, 74) — Фоден (Нунеш, 81), Силва, Грилиш — Альварес.

" Флуминенсе ": Фабио — Шавьер, Ниньо (Марлон, 74), Мело (Барбоза, 60), Марсело (Александер, 60) — Андре, Мартинелли — Ариас, Кено (Кеннеди, 46), Гансо (Лима, 61) — Кано.

Предупреждения : Марсело, Александер, Кеннеди

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