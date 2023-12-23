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Мессі підписав Залужному свою футболку

23 грудня 2023 20:44
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Агабекян Карен
редактор
Мессі підписав Залужному свою футболку
Ліонель Мессі. Фото: Reuters/Sam Navarro
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Агабекян Карен
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав футболку Ліонеля Мессі із "Інтер Маямі". Аргентинець підписав її для генерала.

Про це у соцмережах повідомив український бізнесмен та меценат Юрій Сапронов.

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За словами Сапронова, коли він був у Маямі, то відвідав матчі "Інтера" й тренування, де завдяки українському захиснику клубу Сергію Кривцову отримав автограф Мессі.

Після приїзду до Києва Сапронов зустрівся із Залужним та передав йому футболку з автографом.

"Мав честь зустрітися та поговорити вчора з мудрим генералом. З Людським генералом.

Не вперше, хотілося б частіше, але не зловживаю. Потім, після перемоги буду хвалитися фото.

Виявляється, що план ЗСУ на 2024 рік висить на самому видному місці. Я нічого не просив, нічого не підписував. Слухав, слухав та слухав...

Так, передав Валерію Федоровичу ігрову футболку з підписом Мессі.

Коли я був у Маямі, я звичайно був на матчах "Інтера Маямі", і завдяки нашому Сергію Кривцову, звичайно, проник на тренування. Лео з повагою підписав.

Дякуємо, пан Генерал, за то, що Ви є у України. Честь та Повага! Буде тобі враже,  як Залужний скаже!", — сказав Сапронов.

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