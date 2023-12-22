Месси и Луис Суарес снова будут играть вместе
Руководство американского клуба "Интер Майами" подготовило еще один трансфер звездного футболиста. Луис Суарес снова составит атакующую связку с Лионелем Месси.
В ближайшие дни пройдет официальная презентация Суареса в клубе MLS, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на футбольного инсайдера Фабрицио Романо.
Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм продолжает следовать трансферной политике, согласно которой в американскую команду переходят бывшие звезды первой величины. Очередным таким игроком станет уругвайский форвард Луис Суарес.
Месси ждет экс-партнера по "Барселоне"
Луис Суарес перешел в каталонский клуб в 2014-м году. Несколько лет подряд он вместе с Лионелем Месси и Неймаром составлял одну из самых грозных атакующих связок европейского футбола. Уругваец ушел из "Барселоны" в 2020 году, после чего завоевал чемпионский титул с мадридским "Атлетико", а также трофеи с уругвайским "Насьоналем" и бразильским "Гремио".
Луис Суарес проведет в "Интер Майами" как минимум год. В контракте предусмотрено продление соглашения.
В прошлом сезоне Суарес отыграл за "Гремио" 53 матча во всех турнирах. Он забил 26 мячей и сделал 17 результативных передач.
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