Мессі та Луїс Суарес знову гратимуть разом

Луїс Суарес із сім'єю в Бразилії. Фото: instagram.com/luissuarez9/

Керівництво американського клубу "Інтер Маямі" підготувало ще один трансфер зіркового футболіста. Луїс Суарес знову складе атакувальний тандем з Ліонелем Мессі.

Найближчими днями відбудеться офіційна презентація Суареса в клубі MLS, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на футбольного інсайдера Фабріціо Романо.

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Мессі чекає на експартнера з "Барселони"

Луїс Суарес перейшов у каталонський клуб у 2014-му році. Кілька років поспіль він разом із Ліонелем Мессі та Неймаром становив одну з найгрізніших атакувальних тріо європейського футболу. Уругваєць пішов з "Барселони" у 2020 році, після чого завоював чемпіонський титул з мадридським "Атлетіко", а також трофеї з уругвайським "Насьоналем" та бразильським "Греміо".

Мессі чекає на Суареса в США. Фото: instagram.com/intermiamicf/

Луїс Суарес проведе в "Інтер Маямі" щонайменше рік. У контракті передбачено продовження угоди.

Минулого сезону Суарес відіграв за "Греміо" 53 матчі у всіх турнірах. Він забив 26 м'ячів та зробив 17 результативних передач.

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