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Мессі, Мбаппе або Голанд — хто стане найкращим футболістом року від ФІФА

14 грудня 2023 21:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мессі, Мбаппе або Голанд — хто стане найкращим футболістом року від ФІФА
Ліонель Мессі. Фото: reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чи забере Мессі премію найкращого футболіста року від ФІФА слідом за Золотим м’ячем? В трійку претендентів, окрім легендарного аргентинця, увійшли Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд.

В кого які шанси та хто потрапив до інших номінацій, у матеріалі Новини.LIVE.

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Повторити минулорічне досягнення та перемогти в премії The Best від ФІФА Мессі буде складніше, аніж в розіграші Золотого м’ячі, адже під час складання листа враховувалися виступи гравців у період з 19 грудня 2022 року по 20 серпня 2023-го. Тому ЧС-2022 сюди не входить.

Ускладнює позиції Мессі його гра в далеко не передовій лізі світу МЛС в складі "Інтер Маямі". Конкуренти знову добре знайомі молоді та швидкісні голеадори Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті" / збірна Норвегії) та Кіліан Мбаппе ("ПСЖ" / збірна Франції) і Ліонель Мессі ("Інтер Маямі" / збірна Аргентини). Переможця дізнаємось вже 15 грудня.

Хто буде кращим воротарем та тренером

Яссін Буну ("Аль-Хілаль" та збірна Марокко), Тібо Куртуа ("Реал" та збірна Бельгії) та Едерсон ("Манчестер Сіті" та збірна Бразилії) потрапили до трійки фіналістів голосування за звання найкращого воротаря 2023 року FIFA The Best.

У списку найкращих наставників — головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, екскоуч "Наполі", який нині очолює збірну Італії, Лучано Спаллетті та Сімоне Індзагі з "Інтера".

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