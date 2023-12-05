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TIME назвав Мессі найкращим спортсменом року

5 грудня 2023 23:04
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Агабекян Карен
редактор
TIME назвав Мессі найкращим спортсменом року
Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Marco Bello
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Агабекян Карен
редактор

За підсумками 2023 року авторитетне видання TIME назвало найкращого спортсмена року. Цього разу переміг легендарний футболіст.

Звання найкращого спортсмена удостоївся аргентинець Ліонель Мессі, повідомляє TIME.

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Для 36-річного аргентинця рік виявився дуже врожайним щодо індивідуальних нагород. Найбільшим здобутком став восьмий золотий м'яч. Ліонелю вдалося обійти Пеле та Кріштіану Роналду. Мабуть, Мессі легко може претендувати на звання найкращого футболіста в історії. За кількістю нагород та титулів він уже на першій позиції.

Нехай у світі спорту оцінка видання TIME не є більшим досягненням, ніж нагороди від профільних видань, але опинитися на обкладинці цього видання також приємно.

При цьому впадає у вічі аргументація журналістів TIME. У виданні акцентували багато уваги на грі Мессі в американській лізі МЛС за "Інтер Майамі". Вони не пишуть про те, що ця ліга не входить до когорти найсильніших у світі. З тим же успіхом Ліонеля можна привезти до чемпіонату України та продовжити вручати йому нагороди за гарні епізоди проти суперників, які очевидно нижчі за рівнем. У клубному футболі він останній сезон у топовому чемпіонаті Франції провалив і вболівальники "ПСЖ" влаштували акцію протесту, щоби його виставили за двері.

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