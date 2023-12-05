TIME назвав Мессі найкращим спортсменом року

Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Marco Bello

За підсумками 2023 року авторитетне видання TIME назвало найкращого спортсмена року. Цього разу переміг легендарний футболіст.

Звання найкращого спортсмена удостоївся аргентинець Ліонель Мессі, повідомляє TIME.

Читайте також:

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN - TIME (@TIME) December 5, 2023

Мессі цього року забирає усі нагороди

Для 36-річного аргентинця рік виявився дуже врожайним щодо індивідуальних нагород. Найбільшим здобутком став восьмий золотий м'яч. Ліонелю вдалося обійти Пеле та Кріштіану Роналду. Мабуть, Мессі легко може претендувати на звання найкращого футболіста в історії. За кількістю нагород та титулів він уже на першій позиції.

Нехай у світі спорту оцінка видання TIME не є більшим досягненням, ніж нагороди від профільних видань, але опинитися на обкладинці цього видання також приємно.

При цьому впадає у вічі аргументація журналістів TIME. У виданні акцентували багато уваги на грі Мессі в американській лізі МЛС за "Інтер Майамі". Вони не пишуть про те, що ця ліга не входить до когорти найсильніших у світі. З тим же успіхом Ліонеля можна привезти до чемпіонату України та продовжити вручати йому нагороди за гарні епізоди проти суперників, які очевидно нижчі за рівнем. У клубному футболі він останній сезон у топовому чемпіонаті Франції провалив і вболівальники "ПСЖ" влаштували акцію протесту, щоби його виставили за двері.

Нагадаємо, Кучер може очолити відомий український клуб.

Роналду опинився в епіцентрі скандалу після сварки із тренером Аль-Насра.

Судака був звинувачений у тому, що він "сплавив" тренера "Шахтаря".

За добу відразу у двох українців із чемпіонату Англії змінилися головні тренери.