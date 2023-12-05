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TIME назвал Месси лучшим спортсменом года

5 декабря 2023 23:04
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Агабекян Карен
редактор
TIME назвал Месси лучшим спортсменом года
Лионель Месси. Фото: REUTERS/Marco Bello
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

По итогам уходящего 2023 года авторитетное издание TIME назвало лучшего спортсмена года. На этот раз победил легендарный футболист.

Признание лучшим спортсменом удостоился аргентинец Лионель Месси, сообщает TIME.

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Для 36-летнего аргентинца год оказался очень урожайным в плане индивидуальных наград. Наибольшим достижением стал восьмой золотой мяч. Лионелю удалось обойти Пеле и Криштиану Роналду. Вероятно, Месси легко может претендовать на звание лучшего футболиста в истории. По количеству наград и титулов он уже на первой позиции.

Пускай в мире спорта оценка издания TIME не является большим достижением чем награды от профильных изданий, но оказаться на обложке этого издания также приятно.

При этом бросается в глаза аргументация журналистов TIME. В издании акцентировали много внимания на игре Месси в американской лиге МЛС за "Интер Майами". Они не пишут о том, что эта лига не входит в когорту сильнейших в мире. С тем же успехом Лионеля можно привезти в чемпионат Украины и продолжить вручать ему награды за красивые эпизоды против соперников, которые очевидно ниже уровнем. В клубном футболе он последний сезон в топовом чемпионате Франции провалил и болельщики "ПСЖ" устроили акцию протеста, чтобы его выставили за дверь.

Напомним, Кучер может возглавить известный украинский клуб. 

Роналду оказался в эпицентре скандала после ссоры с тренером Аль-Насра.

Судаков был обвинен в том, что он "сплавил" тренера "Шахтера".

За сутки сразу у двух украинцев с чемпионата Англии сменились главные тренеры.

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