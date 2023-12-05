TIME назвал Месси лучшим спортсменом года

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Marco Bello

По итогам уходящего 2023 года авторитетное издание TIME назвало лучшего спортсмена года. На этот раз победил легендарный футболист.

Признание лучшим спортсменом удостоился аргентинец Лионель Месси, сообщает TIME.

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Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN — TIME (@TIME) December 5, 2023

Месси в текущем году забирает все награды

Для 36-летнего аргентинца год оказался очень урожайным в плане индивидуальных наград. Наибольшим достижением стал восьмой золотой мяч. Лионелю удалось обойти Пеле и Криштиану Роналду. Вероятно, Месси легко может претендовать на звание лучшего футболиста в истории. По количеству наград и титулов он уже на первой позиции.

Пускай в мире спорта оценка издания TIME не является большим достижением чем награды от профильных изданий, но оказаться на обложке этого издания также приятно.

При этом бросается в глаза аргументация журналистов TIME. В издании акцентировали много внимания на игре Месси в американской лиге МЛС за "Интер Майами". Они не пишут о том, что эта лига не входит в когорту сильнейших в мире. С тем же успехом Лионеля можно привезти в чемпионат Украины и продолжить вручать ему награды за красивые эпизоды против соперников, которые очевидно ниже уровнем. В клубном футболе он последний сезон в топовом чемпионате Франции провалил и болельщики "ПСЖ" устроили акцию протеста, чтобы его выставили за дверь.

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