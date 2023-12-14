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Месси, Мбаппе или Холанд — кто станет лучшим футболистом года от ФИФА

14 декабря 2023 21:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Месси, Мбаппе или Холанд — кто станет лучшим футболистом года от ФИФА
Лионель Месси. Фото: reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Заберет ли Месси премию лучшего футболиста года от ФИФА вслед за Золотым мячом? В тройку претендентов, кроме легендарного аргентинца, вошли Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

У кого какие шансы и кто попал в другие номинации, в материале Новини.LIVE.

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Повторить прошлогоднее достижение и победить в премии The Best от ФИФА Месси будет сложнее, чем в розыгрыше Золотого мяча, ведь при составлении письма учитывались выступления игроков в период с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023-го. Поэтому ЧМ-2022 сюда не входит.

 

 

Усложняет позиции Месси его игра в далеко не передовой лиге мира МЛС в составе "Интер Майами". Конкуренты снова хорошо знакомы молодые и скоростные голеадоры Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"/сборная Норвегии) и Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/сборная Франции) и Лионель Месси ("Интер Майами"/сборная Аргентины). Победителя узнаем уже 15 декабря.

Кто будет лучшим вратарем и тренером

Яссин Буну ("Аль-Хилаль" и сборная Марокко), Тибо Куртуа ("Реал" и сборная Бельгии) и Эдерсон ("Манчестер Сити" и сборная Бразилии) попали в тройку финалистов голосования за звание лучшего вратаря 2023 года FIFA The Best.

В списке лучших наставников — главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, экс-коуч "Наполи", возглавляющий сегодня сборную Италии, Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги из "Интера".

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