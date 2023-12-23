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Месси подписал Залужному свою футболку

23 декабря 2023 20:44
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Агабекян Карен
редактор
Месси подписал Залужному свою футболку
Лионель Месси. Фото: Reuters/Sam Navarro
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил футболку Лионеля Месси из "Интер Майами". Аргентинец подписал ее для генерала.

Об этом в соцсетях сообщил украинский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов.

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По словам Сапронова, когда он был в Майами, посетил матчи "Интера" и тренировки, где благодаря украинскому защитнику клуба Сергею Кривцову получил автограф Месси.

После приезда в Киев Сапронов встретился с Залужным и передал футболку с автографом.

"Имел честь встретиться и поговорить вчера с мудрым генералом. С Человеческим генералом.

Не в первый раз, хотелось бы чаще, но не злоупотребляю. Затем, после победы буду хвастаться фото.

Оказывается, план ВСУ на 2024 год висит на самом видном месте. Я ничего не просил, ничего не подписывал. Слушал, слушал и слушал...

Да, передал Валерию Федоровичу игровую футболку с подписью Месси.

Когда я был в Майами, я обычно был на матчах "Интера Майами", и благодаря нашему Сергею Кривцову, конечно, проник на тренировку. Лео с уважением подписал.

Спасибо, господин Генерал, за то, что Вы есть у Украины. Честь и Уважение! Буде тобі, враже,  як Залужний скаже!", — сказал Сапронов.

Напомним, Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер.

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