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Челсі програв восьмий матч у сезоні — навіть Мудрик не допоміг

24 грудня 2023 20:48
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Агабекян Карен
редактор
Челсі програв восьмий матч у сезоні — навіть Мудрик не допоміг
Михайло Мудрик серед суперників. Фото: Reuters/Andrew Boyers
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Агабекян Карен
редактор

У рамках 18-го туру Англійської прем'єр-ліги "Вулверхемптон" приймав "Челсі". У другому таймі у "синіх" вийшов на поле українець Михайло Мудрик.

Попри статус фаворита, "Челсі" зазнав чергової поразки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як "Челсі" програв восьмий матч у сезоні

У першому матчі "Челсі" на 32-й хвилині мав супермомент, але Рахім Стерлінг його не реалізував.

У другому таймі господарі забили на 51-й хвилині після влучного удару Маріо Ламіни. Потім на третій доданій хвилині Метт Доерті забив другий м'яч "вовків". Однак на цьому команди не заспокоїлися, і на 96-й хвилині Крістофер Нкунку скоротив відставання.

Український вінгер Мудрік вийшов на поле на 59-й хвилині та нічим не запам'ятався.

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив Мудрика на 6,2 бала. Найвищий рейтинг був у Ламіни, який забив перший м'яч, — 8,5. Найбільший бал у "синіх" отримав Стерлінг — 7,3.

Зазначимо, що для 10-го "Челсі", що йде в турнірній таблиці, це восьма поразка в сезоні.

"Вулверхемптон" — "Челсі" — 2:1.

Голи: Леміна, 51, Доерті, 90+3 — Нкунку, 90+6

"Вулверхемптон": Са, Семеду, Доусон (Буено, 70), Кілман, Тоті, Аїт-Нурі (Буен, 86), Гомес, Леміна, Сарабія (Дойл, 75), Хванг, Кунья (Доерті, 86).

"Челсі": Петрович, Колвілл (Маатсен, 79), Дісасі, Сілва, Густо (Бедьяшиль, 79), Угочукву (Нкунку, 59), Галлагер, Стерлінг, Палмер, Джексон (Мадуеке, 79), Броя (Мудрік, 59) .

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