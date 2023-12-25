Шанс для Мудрика — в следующем матче в Челси не сыграет 12 футболистов

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10

После восьмого поражения в текущем сезоне АПЛ лондонский "Челси" сейчас под угрозой девятого. Причина в том, что в следующем матче 19-го тура против "Кристал Пэлас" не смогут сыграть двенадцать игроков.

Среди пропускающих матч футболистов оказались семь основных, сообщил портал Новини.LIVE.

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Мудрик в последнем матче "Челси". Фото: Reuters/Andrew Boyers

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На текущий момент в "Челси" официально сообщили о травмах Бена Чилвелла, Роберто Санчеса, Карни Чуквуэмеки, Трево Чалобы, Марка Кукурельи, Уэсли Фофана, Лесли Угочукву и Риса Джеймса.

Заболели перед матчем два основных центральных защитника Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес. Еще два лидера команды Коул Палмер и Рахим Стерлинг пропустят игру из-за перебора желтых карточек.

Серьезно ослабли фланги "Челси" как в защите, так и в нападении. Однако, эту проблему в клубе научились решать. Тот же Михаил Мудрик способен закрыть правый фланг. Больше волнения вызывает центр полузащиты, который не впечатляет в текущем сезоне.

В нынешнем сезоне "Челси" занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

Отметим, что матч "Челси" и "Кристал Пэлас" состоится 27 декабря.

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