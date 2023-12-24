Милан, Рома и Лацио сразятся за малоизвестного украинца

Ярослав Райлян. Фото: legioners_ua

В Италии сейчас выступает 18-летний украинский форвард Ярослав Райлян. За ним начали следить топовые итальянские клубы.

Об этом сообщил канал Legioners.ua.

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Украинский футболист в Италии выступал за "Сассуоло", который он ранее покину. В составе клуба Ярослав в 26 матчах забил 11 мячей и сделал семь ассистов.

На юношеском уровне Ярослав хорошо себя проявил и стал целью "Милана", "Ромы" и "Лацио".

Кроме итальянских грандов форвардом также интересуется французский "Марсель".

Воспитанник львовского футбола в Украине выступал за "Карпаты", "Рух" и закарпатский "Мункач", а после полномасштабного российского вторжения перешел в итальянский "Сорболо".

Райлян является не первым украинским юношей, который покинул Украину и стал интересен в топовых чемпионатах. Английский "Брайтон" интересуется 18-летним футболистом "Ганновера" Максима Стрюкова, который, как и Райлян занимался в "Рухе" и "Мункаче".

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