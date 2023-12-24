Мілан, Рома та Лаціо змагатимуться за маловідомого українця

Ярослав Райлян. Фото: legioners_ua

В Італії зараз виступає 18-річний український форвард Ярослав Райлян. За ним почали стежити топові італійські клуби.

Про це повідомив канал Legioners.ua.

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Український футболіст в Італії виступав за "Сассуоло", який він раніше покинув. У складі клубу Ярослав у 26 матчах забив 11 м'ячів та зробив сім асистів.

На юнацькому рівні Ярослав добре себе показав і став ціллю "Мілана", "Роми" та "Лаціо".

Окрім італійських грандів форвардом також цікавиться французький "Марсель".

Вихованець львівського футболу в Україні виступав за "Карпати", "Рух" та закарпатський "Мункач", а після повномасштабного російського вторгнення перейшов до італійського "Сорболо".

Райлян є не першим українським юнаком, який залишив Україну і став цікавим у топових чемпіонатах. Англійський "Брайтон" цікавиться 18-річним футболістом "Ганновера" Максима Стрюкова, який, як і Райлян, займався в "Руху" та "Мункачі".

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