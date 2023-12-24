Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мілан, Рома та Лаціо змагатимуться за маловідомого українця arrow

Мілан, Рома та Лаціо змагатимуться за маловідомого українця

24 грудня 2023 22:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мілан, Рома та Лаціо змагатимуться за маловідомого українця
Ярослав Райлян. Фото: legioners_ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Італії зараз виступає 18-річний український форвард Ярослав Райлян. За ним почали стежити топові італійські клуби.

Про це повідомив канал Legioners.ua.

Читайте також:

Райлян покинув свій клуб

Український футболіст в Італії виступав за "Сассуоло", який він раніше покинув. У складі клубу Ярослав у 26 матчах забив 11 м'ячів та зробив сім асистів.

На юнацькому рівні Ярослав добре себе показав і став ціллю "Мілана", "Роми" та "Лаціо".

Окрім італійських грандів форвардом також цікавиться французький "Марсель".

Вихованець львівського футболу в Україні виступав за "Карпати", "Рух" та закарпатський "Мункач", а після повномасштабного російського вторгнення перейшов до італійського "Сорболо".

Райлян є не першим українським юнаком, який залишив Україну і став цікавим у топових чемпіонатах. Англійський "Брайтон" цікавиться 18-річним футболістом "Ганновера" Максима Стрюкова, який, як і Райлян, займався в "Руху" та "Мункачі".

Нагадаємо, Мессі підписав Залужному свою футболку.

Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.

"Динамо" готується до продажу трьох лідерів у наступному році.

"Манчестер Сіті" вперше в історії став чемпіоном світу.

"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі