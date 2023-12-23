Брайтон Де Дзербі націлився на юного українського футболіста

Гравець "Ганновера" Максим Стрюков. Фото: Фото: hannover96

Після успіху Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та Іллі Забарного в Англійській прем'єр-лізі зацікавилися українськими футболістами. "Брайтон" Роберто Де Дзербі також вирішив не відставати від конкурентів.

Тому скаути англійського клубу зараз переглядають 18-річного українського футболіста з юнацької Бундесліги, повідомив LEGIONERS.UA.

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Хто цікавий "Брайтону"

За інформацією джерела, скаути "Брайтона" літали до Німеччини, де відвідали матч юнацької Бундесліги U-19 між "Ганновером" та "Ганзою Росток".

Скаути переглядали українського правого захисника "Ганновера" Максима Стрюкова, який у цьому матчі віддав дві гольові передачі.

Стрюков на юнацькому рівні грав за львівський "Рух", а влітку 2022 року під час повномасштабного російського вторгнення перебрався до Німеччини. З "Ганновером" його чинна угода завершиться влітку 2024 року.

Додамо, що в АПЛ "Брайтон" на рівні з "Брентфордом" проводять найкращу скаутську роботу, вивчаючи статистику та використовуючи математичні формули для придбання недорогих футболістів, які дадуть результат. У клубі майже завжди заграють усі новачки, яких потім перепродують у топові команди.

Нагадаємо, Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.

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