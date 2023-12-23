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Брайтон Де Дзерби нацелился на юного украинского футболиста

23 декабря 2023 15:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Брайтон Де Дзерби нацелился на юного украинского футболиста
Игрок "Ганновера" Максим Стрюков. Фото: Фото: hannover96
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После успеха Александра Зинченко, Виталия Миколенко и Ильи Забарного в Английской премьер-лиге заинтересовались украинскими футболистами. "Брайтон" Роберто Де Дзерби также решил не отставать от конкурентов.

Поэтому скауты английского клуба сейчас просматривают 18-украинского футболиста из юношеской Бундеслиги, сообщил LEGIONERS.UA.

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Максим Стрюков
Максим Стрюков в матче за "Ганновер" U-19. Фото: Фото: hannover96

Кто интересен "Брайтону"

По информации источника, скауты "Брайтона" летали в Германию, где посетили матч юношеской Бундеслиги U-19 между "Ганновером" и "Ганзой Росток".

Скауты просматривали украинского правого защитника "Ганновера" Маскима Стрюкова, который в этом матче отдал две голевые передачи.

Стрюков на юношеском уровне играл за львовский "Рух", а летом 2022 года, во время полномасштабного российского вторжения, перебрался в Германию. С "Ганновером" его действующее соглашение завершится летом 2024 года.

Добавим, что в АПЛ "Брайтон" на ровне с "Брентфордом" проводят наилучшую скаутскую работу, изучая статистику и используя математические формулы для приобретения недорогих футболистов, которые дадут результат. В клубе почти всегда заигрывают все новички, которых затем перепродают в топовые команды.

Напомним, Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер.

"Динамо" готовится к продаже трех лидеров в следующем году.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал чемпионом мира.

"Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ.

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