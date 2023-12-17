Зинченко помог Арсеналу победить Брайтон Де Дзерби

Александр Зинченко общается с судьей. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

В рамках 17-го тура АПЛ "Арсенал" принимал "Брайтон". С первых минут у "канониров" вышел на поле украинец Александр Зинченко.

Матч завершился победой "Арсенала", сообщил портал Новини.LIVE.

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Gabriel Jesus breaks the deadlock ⚪️🔴pic.twitter.com/cqZmn7c4Qd — Gooner Chris (@ArsenalN7) December 17, 2023

Как прошел матч "Арсенал" — "Брайтон"

В первом тайме "Арсенал" создал множество голевых моменто и должен был 2-3 гола забивать. Однако, у подопечных Микеля Артеты были проблемы с реализацией.

Первый гол случился во втором тайме на 53-й минуте. После углового с правого фланга защитник "Брайтона" головой срезал мяч на дальнюю штангу, где стоял никем не прикрытый Габриэл Жезус, который забил мяч в пустые ворота.

Второй мяч "Арсенал" забил на 87-й минуте, когда Эдди Нкетия вывел Кая Хаверца на свидание с голкипером, которого он обыграл.

Kai Havertz is an unstoppable goal-scoring machine. What a magnificent footballer 🇩🇪pic.twitter.com/qbmOoz9joG — Gooner Chris (@ArsenalN7) December 17, 2023

Зинченко отыграл в матче 93 минуты и был заменен в добавленное время. Авторитетный портал WhoScored поставил Александру оценку — 7,2.

"Арсенал" — "Брайтон" — 2:0

Голы: Жезус, 53, Гаверц, 87

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивьер, 90+4) — Эдегор, Райс, Гаверц (Смит-Роу, 89) — Сака (Нельсон, 90), Жезус (Нкетиа, 81), Мартинелли ( Троссар, 82)

"Брайтон": Вербрюгген — Велтман (Гиншелвуд, 27), ван Геке, Данк, Милнер (Игорь, 60) — Гилмор, Гросс — Адингра (Велбек, 79), Лаллана (Буонанотте, 60), Митома — Фергюсон (Педро, 6 )

Предупреждение: Уайт — Митома, Гилмор, Гросс

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