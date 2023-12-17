Зінченко допоміг Арсеналу перемогти Брайтон Де Дзербі

Олександр Зінченко спілкується із суддею. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

У рамках 17-го туру АПЛ "Арсенал" приймав "Брайтон". З перших хвилин у "канонірів" вийшов на поле українець Олександр Зінченко.

Матч завершився перемогою "Арсеналу", повідомив портал Новини.LIVE.

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Gabriel Jesus breaks the deadlock ⚪️🔴 pic.twitter.com/cqZmn7c4Qd — Gooner Chris (@ArsenalN7) December 17, 2023

Як пройшов матч "Арсенал" — "Брайтон"

У першому таймі "Арсенал" створив безліч гольових моментів і мав забивати 2-3 голи. Проте у підопічних Мікеля Артети були проблеми з реалізацією.

Перший гол стався у другому таймі на 53-й хвилині. Після кутового з правого флангу захисник "Брайтона" головою зрізав м'яч на дальню штангу, де стояв ніким не прикритий Габріел Жезус, який забив м'яч у порожні ворота.

Другий м'яч "Арсенал" забив на 87-й хвилині, коли Едді Нкетія вивів Кая Хаверца на побачення з голкіпером, якого він обіграв.

Kai Havertz є unstoppable goal-scoring machine. What a magnificent footballer 🇩🇪 pic.twitter.com/qbmOoz9joG — Gooner Chris (@ArsenalN7) December 17, 2023

Зінченко відіграв у матчі 93 хвилини та був замінений у доданий час. Авторитетний портал WhoScored поставив Олександру оцінку — 7,2.

"Арсенал" — "Брайтон" — 2:0

Голи: Жезус, 53, Гаверц, 87

"Арсенал": Рая — Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Ків'єр, 90+4) — Едегор, Райс, Гаверц (Сміт-Роу, 89) — Сака (Нельсон, 90), Жезус (Нкетіа, 81), Мартінеллі ( Троссар, 82)

"Брайтон": Вербрюгген — Велтман (Гіншелвуд, 27), ван Геке, Данк, Мілнер (Ігор, 60) — Гілмор, Гросс - Адінгра (Велбек, 79), Лаллана (Буонанотте, 60), Мітома — Фергюсон (Педро)

Попередження: Уайт — Мітома, Гілмор, Гросс

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