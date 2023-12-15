Милое фото украинского футбола — семья поздравила Зинченко с днем рождения

Семья Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

15 декабря свое 27-летие празднует лидер сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. В этот день полузащитник принимает поздравления от родных, друзей и фанатов.

Милейшие поздравления Зинченко получил от своей жены Влады и дочерей. Поздравление Влада опубликовала в Instgram.

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Семья Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Зинченко уже 27 лет

Влада опубликовали милое фото с дочками и Зинченко и признались в любви.

"С Днем Рождения Зинченко❤️

Мы с девочками тебя сильно любим 🫠🫶🏻", — написала Влада.

Также Зинченко получил поздравления от "Арсенала", которые клуб опубликовал в соцсетях.

В национальной сборной Украины также поздравили Зинченко с днем рождения.

Приветствие от сборной Украины и УАФ. Фото: скриншот

27-летний Зинченко в этом сезоне в 21 матче за "Арсенал" забил гол и сделал ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 42 млн евро.

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