Милое фото украинского футбола — семья поздравила Зинченко с днем рождения
15 декабря свое 27-летие празднует лидер сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. В этот день полузащитник принимает поздравления от родных, друзей и фанатов.
Милейшие поздравления Зинченко получил от своей жены Влады и дочерей. Поздравление Влада опубликовала в Instgram.
Зинченко уже 27 лет
Влада опубликовали милое фото с дочками и Зинченко и признались в любви.
"С Днем Рождения Зинченко❤️
Мы с девочками тебя сильно любим 🫠🫶🏻", — написала Влада.
Также Зинченко получил поздравления от "Арсенала", которые клуб опубликовал в соцсетях.
В национальной сборной Украины также поздравили Зинченко с днем рождения.
27-летний Зинченко в этом сезоне в 21 матче за "Арсенал" забил гол и сделал ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 42 млн евро.
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