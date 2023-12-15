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Наймиліше фото українського футболу — сім'я привітала Зінченка з днем народження

15 грудня 2023 14:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Наймиліше фото українського футболу — сім'я привітала Зінченка з днем народження
Сім'я Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

15 грудня своє 27-річчя святкує лідер збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко. Цього дня півзахисник приймає вітання від рідних, друзів та фанатів.

Наймиліші вітання Зінченко отримав від своєї дружини Влади та дочок. Привітання Влада опублікувала в Instgram.

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Сім'я Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Зінченку вже 27 років

Влада опублікувала миле фото з доньками та Зінченком та зізналась в коханні.

"З Днем Народження Зінченко❤️

Ми з дівчатками тебе сильно любимо 🫠🫶🏻", — написала Влада.

Також Зінченко отримав привітання від "Арсеналу", які клуб опублікував у соцмережах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У національній збірній України також привітали Зінченка з днем народження.

Александр Зинченко
Привітання від збірної України та УАФ. Фото: скріншот

27-річний Зінченко цього сезону у 21 матчі за "Арсенал" забив гол та зробив асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 42 млн євро.

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