Известны детали последнего предложения Ювентуса по Судакову

Футболіст "Шахтаря". Фото: REUTERS/Albert Gea

Туринский "Ювентус" продолжает бороться за украинского центрального полузащитника Георгия Судакова. Итальянцы сделали еще одно предложение.

Авторитетный портал Tuttosport опубликовал детали предложения "Ювентуса".

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Отметим, что Судаков является приоритетным вариантом для "Ювентуса". При этом в клубе имеют несколько запасных вариантов.

Что предложили "Шахтеру"

По информации источника в туринском клубе, они готовы в январе взять Судакова в аренду с обязательным выкупом.

Согласно с этим предложением, футболист сыграет от 6 месяцев до 1 года в аренде, а затем будет выкуплен независимо от того, удастся ли ему заиграть в клубе. Подобные сделки сейчас популярны из-за финансового фейр-плей, чтобы команды, не вписывающиеся в его рамки, могли перенести оплату на следующий финансовый год.

Единственной преградой в трансфере Судакова являются финансовые требования "Шахтера", который хочет заполучить35 млн евро.

Судаков в этом сезоне сыграл за "Шахтер" восемнадцать матчей, в которых забил три мяча и совершил один ассист.

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