Известны детали последнего предложения Ювентуса по Судакову
Туринский "Ювентус" продолжает бороться за украинского центрального полузащитника Георгия Судакова. Итальянцы сделали еще одно предложение.
Авторитетный портал Tuttosport опубликовал детали предложения "Ювентуса".
Отметим, что Судаков является приоритетным вариантом для "Ювентуса". При этом в клубе имеют несколько запасных вариантов.
Что предложили "Шахтеру"
По информации источника в туринском клубе, они готовы в январе взять Судакова в аренду с обязательным выкупом.
Согласно с этим предложением, футболист сыграет от 6 месяцев до 1 года в аренде, а затем будет выкуплен независимо от того, удастся ли ему заиграть в клубе. Подобные сделки сейчас популярны из-за финансового фейр-плей, чтобы команды, не вписывающиеся в его рамки, могли перенести оплату на следующий финансовый год.
Единственной преградой в трансфере Судакова являются финансовые требования "Шахтера", который хочет заполучить35 млн евро.
Судаков в этом сезоне сыграл за "Шахтер" восемнадцать матчей, в которых забил три мяча и совершил один ассист.
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