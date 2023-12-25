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Барселона планує підписати гравця збірної України

25 грудня 2023 12:42
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Агабекян Карен
редактор
Барселона планує підписати гравця збірної України
Гравці "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Барселона" заздрить успіхам "Жирони" у цьому сезоні й намагається заволодіти такою ж вдачею. Тому каталонці хочуть теж мати у своєму складі українця.

За інформацією XCatalunya, президент клубу Жоан Лапорта націлився на півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова.

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Зазначимо, що Судаков цього сезону забивав "Барселоні" в Лізі чемпіонів.

"Барселона" підпише Судакова

Наразі "Барселона" намагається знайти не лише підсилення, а й заміну травмованим Гаві та Педрі. Попри статус головних талантів клубу, ці два гравці дуже часто травмуються. Тому футболіст, якого шукає клуб повинен мати потенціал, щоб бути основним футболістом синьо-гранатових.

Судаков зацікавив Лапорту та скаутів клубу, оскільки він молодий, талановитий, дуже витривалий й має хорошу передачу.

Завадити "Барселоні" підписати Судакова можуть фінансові апетити "Шахтаря", який хоче за гравця 35 млн євро. Варто врахувати, що каталонці мають великі борги й тому не витрачають багато коштів.

До того ж завадити "Барселоні" можуть конкуренти з Англійської прем’єр-ліги, у яких більше коштів, та "Ювентус", де вже почали перемовини з "гірниками".

Судаков у цьому сезоні зіграв за "Шахтар" вісімнадцять матчів, у яких забив три м’ячі та зробив один асист.

Нагадаємо, шанс для Мудрика — у наступному матчі у "Челсі" не зіграє 12 футболістів.

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