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Барселона планирует подписать игрока сборной Украины

25 декабря 2023 12:42
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Агабекян Карен
редактор
Барселона планирует подписать игрока сборной Украины
Игроки "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Барселона" завидует успехам "Жироны" в текущем сезоне и пытается завладеть таким же везением. Поэтому каталонцы хотят тоже иметь в своем составе украинца.

По информации XCatalunya, президент клуба Жоан Лапорта нацелился на полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова.

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Отметим, что Судаков в этом сезоне забивал "Барселоне" в Лиге чемпионов.

"Барселона" подпишет Судакова

"Барселона" пытается найти не только усиление, но и замену травмированным Гави и Педри. Несмотря на статус главных талантов клуба, эти два игрока часто травмируются. Поэтому футболист, которого ищет клуб, должен иметь потенциал, чтобы быть основным футболистом сине-гранатовых.

Судаков заинтересовал Лапорту и скаутов клуба, поскольку он молод, талантлив, очень вынослив и имеет хорошую передачу.

Помешать "Барселоне" подписать Судакова могут финансовые аппетиты "Шахтера", желающего за игрока 35 млн евро. Следует учесть, что каталонцы имеют большие долги и потому не тратят много средств.

К тому же помешать "Барселоне" могут конкуренты из Английской премьер-лиги, у которых больше денег, и "Ювентус", где уже начали переговоры с "горняками".

Судаков в этом сезоне сыграл за "Шахтер" восемнадцать матчей, в которых забил три мяча и совершил один ассист.

Напомним, шанс для Мудрика — в следующем матче у "Челси" не сыграет 12 футболистов.

Месси подписал Залужному свою футболку.

Украинец оказался в топ-5 лучших вратарей Лиги Европы.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал чемпионом мира.

"Милан", "Рома" и "Лацио" сразятся за малоизвестного украинца.

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