Відомі деталі останньої пропозиції Ювентуса щодо Судакова
Туринський "Ювентус" продовжує боротися за українського центрального півзахисника Георгія Судакова. Італійці зробили ще одну пропозицію.
Авторитетний портал Tuttosport опублікував деталі пропозиції "Ювентуса".
Зазначимо, що Судаков є пріоритетним варіантом для "Ювентуса". При цьому в клубі мають кілька запасних варіантів.
Що запропонували "Шахтарю"
За інформацією джерела у туринському клубі, вони готові у січні взяти Судакова в оренду з обов'язковим викупом.
Відповідно до цієї пропозиції, футболіст зіграє від 6 місяців до 1 року в оренді, а потім буде викуплений незалежно від того, чи вдасться йому заграти в клубі. Подібні угоди зараз популярні через фінансовий фейр-плей, щоб команди, які не вписувалися в його рамки, могли перенести оплату на наступний фінансовий рік.
Єдиною перепоною у трансфері Судакова є фінансові вимоги "Шахтаря", який хоче отримати 35 млн євро.
Судаков цього сезону зіграв за "Шахтар" вісімнадцять матчів, у яких забив три м'ячі і здійснив один асист.
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