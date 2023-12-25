Відомі деталі останньої пропозиції Ювентуса щодо Судакова

Футболіст "Шахтаря". Фото: REUTERS/Albert Gea

Туринський "Ювентус" продовжує боротися за українського центрального півзахисника Георгія Судакова. Італійці зробили ще одну пропозицію.

Авторитетний портал Tuttosport опублікував деталі пропозиції "Ювентуса".

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Зазначимо, що Судаков є пріоритетним варіантом для "Ювентуса". При цьому в клубі мають кілька запасних варіантів.

Що запропонували "Шахтарю"

За інформацією джерела у туринському клубі, вони готові у січні взяти Судакова в оренду з обов'язковим викупом.

Відповідно до цієї пропозиції, футболіст зіграє від 6 місяців до 1 року в оренді, а потім буде викуплений незалежно від того, чи вдасться йому заграти в клубі. Подібні угоди зараз популярні через фінансовий фейр-плей, щоб команди, які не вписувалися в його рамки, могли перенести оплату на наступний фінансовий рік.

Єдиною перепоною у трансфері Судакова є фінансові вимоги "Шахтаря", який хоче отримати 35 млн євро.

Судаков цього сезону зіграв за "Шахтар" вісімнадцять матчів, у яких забив три м'ячі і здійснив один асист.

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