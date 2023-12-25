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Жирона подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика

25 декабря 2023 18:42
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Агабекян Карен
редактор
Жирона подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перед зимним трансферным окном и на волне успеха в Ла Лиге каталонская "Жирона" увеличила ценник на украинского вингера Виктора Циганкова. Ранее за него просили 30 млн евро.

Однако, сейчас сумма существенно выросла, сообщил портал FanDay со ссылкой на Fichajes.

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Источники в клубе сообщили, что сумма в 30 млн евро уже неактуальна. Сейчас они просят за Виктора не менее 50 млн евро.

На текущий момент сложно предложить, кто готов заплатить такую сумму, но клуб будет выжидать до лета. Вероятно, в "Жироне" рассчитывают, что займут высокое место, а Цыганков по ходу сезона прибавит.

На текущий момент Виктор интересен мюнхенской "Баварии" и испанской "Барселоне". Очевидно, что к следующему летнему трансферному окну к перечню этих клубов прибавятся команды из Англии и Италии.

Отметим, что авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро. В текущем сезоне у украинца по три гола и ассиста.

Напомним, шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграет 12 футболистов.

Месси подписал Залужному свою футболку.

Украинец оказался в топ-5 лучших вратарей Лиги Европы.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал чемпионом мира.

"Милан", "Рома" и "Лацио" конкурируют в борьбе за малоизвестного украинца.

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