Довбик и Цыганков передали украинским десантникам внедорожник
Украинские легионеры испанской "Жироны" Артем Довбик и Виктор Цыганков продолжают приятно всех удивлять в Ла Лиге. При этом они и не забывают об Украине.
Украинский дуэт помог Вооруженным силам, сообщил Спорт24.
Довбик и Цыганков помогли с транспортом
Украинские военные из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сообщили, что игроки сборной Украины и "Жироны" передали им автомобиль.
"От командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотим поблагодарить Артема Довбика и Виктора Цыганкова за передачу этого автомобиля, который будет эффективнее помогать выполнять задачи нашей бригады", — говорится в обращении украинских военных.
Отметим, что Цыганков в начале полномасштабного вторжения в Украину зарегистрировал свой благотворительный фонд, через который пытался помогать силам обороны.
Довбик в этом сезоне забил за "Жирону" 11 голов и отдал шесть ассистов. У Цыганкова по три забитых мяча и голевых передачи.
"Жирона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь по дополнительным показателям мадридскому "Реалу".
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