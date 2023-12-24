Довбик и Цыганков передали украинским десантникам внедорожник

Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: REUTERS/Albert Gea

Украинские легионеры испанской "Жироны" Артем Довбик и Виктор Цыганков продолжают приятно всех удивлять в Ла Лиге. При этом они и не забывают об Украине.

Украинский дуэт помог Вооруженным силам, сообщил Спорт24.

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Украинские военные из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сообщили, что игроки сборной Украины и "Жироны" передали им автомобиль.

"От командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотим поблагодарить Артема Довбика и Виктора Цыганкова за передачу этого автомобиля, который будет эффективнее помогать выполнять задачи нашей бригады", — говорится в обращении украинских военных.

Отметим, что Цыганков в начале полномасштабного вторжения в Украину зарегистрировал свой благотворительный фонд, через который пытался помогать силам обороны.

Довбик в этом сезоне забил за "Жирону" 11 голов и отдал шесть ассистов. У Цыганкова по три забитых мяча и голевых передачи.

"Жирона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь по дополнительным показателям мадридскому "Реалу".

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