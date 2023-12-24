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Довбик та Циганков передали українським десантникам позашляховик

24 грудня 2023 10:36
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Агабекян Карен
редактор
Довбик та Циганков передали українським десантникам позашляховик
Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українські легіонери іспанської "Жирони" Артем Довбик та Віктор Циганков продовжують приємно всіх дивувати в Ла-Лізі. При цьому вони й не забувають про Україну.

Український дует допоміг Збройним силам, повідомив Спорт24.

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Українські військові з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ повідомили, що гравці збірної України та "Жирони" передали їм автомобіль.

"Від командування 95-ї окремої десантно-штурмової бригади хочемо подякувати Артему Довбику та Віктору Циганкову за передачу цього автомобіля, який ефективніше допомагатиме виконувати завдання нашої бригади", — йдеться у зверненні українських військових.

Зазначимо, що Циганков в початку повномасштабного вторгнення в Україну зареєстрував свій благодійний фонд, через який намагався допомагати силам оборони.

Довбик цього сезону забив за "Жирону" 11 голів та віддав шість асистів. У Циганкова по три забитих м’ячі та гольові передачі.

"Жирона" наразі посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, поступаючись лише за додатковими показниками мадридському "Реалу".

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