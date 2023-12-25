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Жирона підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика

25 грудня 2023 18:42
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Агабекян Карен
редактор
Жирона підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перед зимовим трансферним вікном та на хвилі успіху в Ла-Лізі каталонська "Жирона" збільшила цінник на українського вінгера Віктора Циганкова. Раніше за нього просили 30 млн євро.

Однак зараз сума істотно зросла, повідомив портал FanDay з посиланням на Fichajes.

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Джерела в клубі повідомили, що сума 30 млн євро вже неактуальна. Наразі вони просять за Віктора не менше 50 млн євро.

На даний момент складно запропонувати, хто готовий заплатити таку суму, але клуб вичікуватиме до літа. Ймовірно, у "Жироні" розраховують, що займуть високе місце, а Циганков протягом сезону додасть.

На даний момент Віктор цікавий мюнхенській "Баварії" та іспанській "Барселоні". Очевидно, що до наступного літнього трансферного вікна до переліку цих клубів додадуться команди з Англії та Італії.

Зазначимо, що авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 млн євро. Цього сезону в українця по три голи та асиста.

Нагадаємо, шанс для Мудрика — у наступному матчі у "Челсі" не зіграє 12 футболістів.

Мессі підписав Залужному свою футболку.

Українець опинився у топ-5 найкращих воротарів Ліги Європи.

"Манчестер Сіті" вперше в історії став чемпіоном світу.

"Мілан", "Рома" та "Лаціо" конкурують у боротьбі за маловідомого українця.

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