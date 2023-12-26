Манчестер Сіті заплатить за гравця Жирони 30 млн євро

Савіо грає проти "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Материнська команда City Football Group "Манчестер Сіті" знайшла серйозне посилення у своїх так званих фарм клубах. Метою Хосепа Гвардіоли став Савіо, який зараз підкорює чемпіонат Іспанії разом із "Жироною".

Щоправда, переговори доведеться вести із ще одним клубом City Football Group, повідомив у Twitter журналіст Фабриціо Романо.

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За інформацією джерела, "Ман Сіті" збирається вести переговори з французьким "Труа" про трансфер Савіо.

На весь поточний сезон 19-річний бразилець відданий в оренду "Жироні", де він чудово показав себе в чемпіонаті Іспанії — п'ять голів і п'ять асистів за двадцять матчів.

"Манчестер Сіті" заплатить за бразильця 30 млн євро, а футболіст перейде до клубу наступного літа, коли завершиться його оренда в "Жирону"

Зазначимо, що контракт футболіста із "Труа" діє до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 30 млн євро.

Окрім Савіо "Жирона" наступного літа може залишитися без Артема Довбика та Віктора Циганкова, на яких полюватиме низка клубів з топових чемпіонатів.

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