Аллахьяр Саядманеш. Фото: "Халл Сити"

Житомирское "Полесье" продолжает работать перед трансферным окном, которое откроется с 1 января. В клубе хотят получить новичков до начала зимних сборов.

Целью житомирского клуба стал один из бывших звезд луганской "Зари" и УПЛ, сообщило ТаТоТаке.

Читайте также:

Кого хочет "Полесье"

Житомирский клуб интересуется 22-летним иранским форвардом "Халл Сити" Аллахьяром Саядманешем.

Этот иранский футболист в 2020-2021 гг. играл в "Заре", где забил 15 голов в 50 матчах. В украинском клубе Аллахьяр играл на правах аренды из стамбульского "Фенербахче".

На текущий момент у Саядманеша действующий контракт с "Халл Сити" до 2026 года. В текущем сезоне центрфорвард, которого вынуждают играть на позиции вингера, никак не может стать игроком ротации. У иранца за сезон всего 21 минута в трех матчах Чемпионшипа.

Источник отметим, что "Полесье" хочет подписать игрока на правах аренды.

На текущий момент сложно представить трансфер футболиста из страны, которая тесно сотрудничает с Россией и поставляет ей беспилотники-камикадзе.

Напомним, Месси подписал Залужному свою футболку.

Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер.

"Динамо" готовится к продаже трех лидеров в следующем году.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал чемпионом мира.

"Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ.