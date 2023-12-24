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Полесье хочет вернуть в Украину иранскую экс-звезду УПЛ

24 декабря 2023 23:41
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Агабекян Карен
редактор
Полесье хочет вернуть в Украину иранскую экс-звезду УПЛ
Аллахьяр Саядманеш. Фото: "Халл Сити"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" продолжает работать перед трансферным окном, которое откроется с 1 января. В клубе хотят получить новичков до начала зимних сборов.

Целью житомирского клуба стал один из бывших звезд луганской "Зари" и УПЛ, сообщило ТаТоТаке.

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Житомирский клуб интересуется 22-летним иранским форвардом "Халл Сити" Аллахьяром Саядманешем.

Этот иранский футболист в 2020-2021 гг. играл в "Заре", где забил 15 голов в 50 матчах. В украинском клубе Аллахьяр играл на правах аренды из стамбульского "Фенербахче".

На текущий момент у Саядманеша действующий контракт с "Халл Сити" до 2026 года. В текущем сезоне центрфорвард, которого вынуждают играть на позиции вингера, никак не может стать игроком ротации. У иранца за сезон всего 21 минута в трех матчах Чемпионшипа.

Источник отметим, что "Полесье" хочет подписать игрока на правах аренды.

На текущий момент сложно представить трансфер футболиста из страны, которая тесно сотрудничает с Россией и поставляет ей беспилотники-камикадзе.

Напомним, Месси подписал Залужному свою футболку.

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