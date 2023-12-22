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На звезду Полесья составили протокол в полиции — что он сделал

22 декабря 2023 18:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На звезду Полесья составили протокол в полиции — что он сделал
"Полесье" празднует победу в Первой лиге. Фото: instagram.com/vakaaa10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из футболистов футбольного клуба "Полесье" может предстать перед судом. В отношении Владислава Вакулы был выписан полицейский протокол.

Молодой защитник оказался в центре скандала, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал журналиста Владимира Зверова. 

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В отношении 24-летнего Владислава Вакулы 15 декабря Житомирским районным управлением полиции ГУНП в Житомирской области был составлен протокол по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского".

Владислав Вакула
Владислав Вакула во время матча. Фото: instagram.com/vakaaa10/

Что известно про Вакулу 

На одной из улиц Житомира полицейский патруль остановил автомобиль, которым управлял футболист Владислав Вакула. Пока не известно, как именно развивались события, однако по итогам эпизода представители правопорядка составили на спортсмена протокол. 

Контракт Вакулы с "Полесьем" действует до лета 2025 года. Первую половину сезона 2023/2024 Владислав отыграл в аренде за одесский "Черноморец". На его счету семь матчей без результативных действий. 

"Полесье" завершило первый круг на третьем месте в турнирной таблице. Следующий официальный матч команда из Житомира сыграет 24 февраля на выезде против "Руха". 

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