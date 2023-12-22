На зірку Полісся склали протокол в поліції — що він скоїв

"Полісся" святкує перемогу у Першій лізі. Фото: instagram.com/vakaaa10/

Один із футболістів футбольного клубу "Полісся" може постати перед судом. Щодо Владислава Вакули було виписано поліцейський протокол.

Молодий захисник опинився у центрі скандалу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал журналіста Володимира Звєрова.

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Щодо 24-річного Владислава Вакули 15 грудня Житомирським районним управлінням поліції ГУНП у Житомирській області було складено протокол за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "злісна непокора законному розпорядженню або вимоги поліцейського".

Владислав Вакула під час матчу. Фото: instagram.com/vakaaa10/

Що відомо про Вакулу

На одній із вулиць Житомира поліцейський патруль зупинив автомобіль, яким керував футболіст Владислав Вакула. Наразі не відомо, як саме розвивалися події, проте за підсумками епізоду представники правопорядку склали на спортсмена протокол.

Контракт Вакули з "Поліссям" діє до літа 2025 року. Першу половину сезону-2023/2024 Владислав відіграв в оренді за одеський "Чорноморець". На його рахунку сім матчів без результативних дій.

"Полісся" завершило перше коло на третьому місці у турнірній таблиці. Наступний офіційний матч команда із Житомира зіграє 24 лютого на виїзді проти "Руху".

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