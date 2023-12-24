Полісся хоче повернути в Україну іранську ексзірку УПЛ

Аллах'яр Саядманеш. Фото: "Халл Сіті"

Житомирське "Полісся" продовжує працювати перед трансферним вікном, що відкриється з 1 січня. У клубі хочуть отримати новачків до початку зимових зборів.

Метою житомирського клубу стала одна з колишніх зірок луганської "Зорі" та УПЛ, повідомило ТаТоТаке.

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Житомирський клуб цікавиться 22-річним іранським форвардом "Халл Сіті" Аллах'яром Саядманешем.

Цей іранський футболіст у 2020-2021 рр. грав у "Зорі", де забив 15 голів у 50 матчах. В українському клубі Аллах'яр виступав на правах оренди зі стамбульського "Фенербахче".

На даний момент у Саядманеша контракт з "Халл Сіті", що діє, до 2026 року. Цього сезону центрфорвард, якого змушують грати на позиції вінгера, ніяк не може стати гравцем ротації. У іранця за сезон лише 21 хвилина у трьох матчах Чемпіоншипу.

Джерело зазначило, що Полісся хоче підписати гравця на правах оренди.

На даний момент складно уявити трансфер футболіста з країни, яка тісно співпрацює з Росією та постачає їй безпілотники-камікадзе.

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