Житомирское Полесье заменит эмблему
В житомирском "Полесье" окончательно приняли решение стать украинским топ-клубом и поэтому их изменения продолжаются. Руководство клуба решило сделать эмблему более современной.
За новую эмблему все желающие могут проголосовать на сайте клуба.
Рассмотрят семь финалистов
После начала конкурса в "Полесье" поступило 128 эскизов новой эмблемы, из которых отобрали семь.
Новые эмблемы выглядят более современно и агрессивно, поскольку на них нанесен символ клуба — волк.
Отметим, что кроме семи новых эмблем болельщики могут проголосовать за старую, если не хотят изменений.
Ранее в ровенском "Вересе" хотели поменять эмблему на более современную, но болельщики выступили против такого решения.
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