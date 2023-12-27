Житомирское Полесье заменит эмблему

Генадий Буткевич и Александр Усик в форме со старой эмблемой. Фото: "Полесье"

В житомирском "Полесье" окончательно приняли решение стать украинским топ-клубом и поэтому их изменения продолжаются. Руководство клуба решило сделать эмблему более современной.

За новую эмблему все желающие могут проголосовать на сайте клуба.

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Предложенные болельщикам эмблемы. Фото: скриншот

Рассмотрят семь финалистов

После начала конкурса в "Полесье" поступило 128 эскизов новой эмблемы, из которых отобрали семь.

Новые эмблемы выглядят более современно и агрессивно, поскольку на них нанесен символ клуба — волк.

Отметим, что кроме семи новых эмблем болельщики могут проголосовать за старую, если не хотят изменений.

Ранее в ровенском "Вересе" хотели поменять эмблему на более современную, но болельщики выступили против такого решения.

Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

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