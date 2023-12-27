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Житомирское Полесье заменит эмблему

27 декабря 2023 19:05
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Агабекян Карен
редактор
Житомирское Полесье заменит эмблему
Генадий Буткевич и Александр Усик в форме со старой эмблемой. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В житомирском "Полесье" окончательно приняли решение стать украинским топ-клубом и поэтому их изменения продолжаются. Руководство клуба решило сделать эмблему более современной.

За новую эмблему все желающие могут проголосовать на сайте клуба.

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Предложенные болельщикам эмблемы. Фото: скриншот

Рассмотрят семь финалистов

После начала конкурса в "Полесье" поступило 128 эскизов новой эмблемы, из которых отобрали семь.

Новые эмблемы выглядят более современно и агрессивно, поскольку на них нанесен символ клуба — волк.

Отметим, что кроме семи новых эмблем болельщики могут проголосовать за старую, если не хотят изменений.

Ранее в ровенском "Вересе" хотели поменять эмблему на более современную, но болельщики выступили против такого решения.

Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

"Арсенал" готов к трансферу Довбика.

"Манчестер Сити" заплатит за игрока "Жироны" 30 млн евро.

Шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграют 12 футболистов.

Георгий Судаков стал целью двух легендарных английских грандов.

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