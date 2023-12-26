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Судаков стал целью двух легендарных английских грандов

26 декабря 2023 11:10
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Агабекян Карен
редактор
Судаков стал целью двух легендарных английских грандов
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

С каждым днем пока "Ювентус" не может договориться с "Шахтером" о трансфере центрального полузащитника Георгия Судакова у итальянцев появляются конкуренты. Некоторые из них имеют намного лучшие финансовые условия.

Авторитетное издание TUTTOmercato со ссылкой на английские СМИ сообщило, что очередными их конкурентами стали два топовых клуба АПЛ.

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По информации источника, серьезный интерес к Судакову проявили лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Оба английские клубы финансово могут перебить любое предложение "Ювентуса". Вопрос лишь в том, захотят ли они это делать.

"Шахтер" хочет выручить за футболиста 40 млн евро, но еще по истории с трансфером Михаила Мудрика мы помним, как быстро могут расти аппетиты "горняков". Тогда удалось выторговать за игрока сборной Украины 70 млн евро + 30 млн евро бонусов.

К тому же "Ювентус" намерен купить футболиста за 35 млн евро, которые начнут платить лишь через сезон после года аренды. Когда "Арсенал" делал подобное предложение с арендой и рассрочкой за Николая Матвиенко, в "Шахтере" посчитали это неуважением.

Также переговоры по Судакову планирует вести испанская "Барселона". Однако, как и у "Ювентуса", их финансовые возможности ограничены.

Напомним, шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграет 12 футболистов.

Известны детали последнего предложения "Ювентуса" по Судакову.

Украинец оказался в топ-5 лучших вратарей Лиги Европы.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.

"Милан", "Рома" и "Лацио" конкурируют в борьбе за малоизвестного украинца.

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