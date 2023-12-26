Судаков став метою двох легендарних англійських грандів

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: скріншот

З кожним днем поки що "Ювентус" не може домовитися з "Шахтарем" про трансфер центрального півзахисника Георгія Судакова в італійців з'являються конкуренти. Деякі з них мають набагато кращі фінансові умови.

Авторитетне видання TUTTOmercato з посиланням на англійські ЗМІ повідомило, що черговими їх конкурентами стали два топові клуби АПЛ.

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За інформацією джерела, серйозний інтерес до Судакова виявили лондонський "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Обидва англійські клуби можуть фінансово перебити будь-яку пропозицію "Ювентуса". Питання лише в тому, чи вони захочуть це робити.

"Шахтар" хоче виручити за футболіста 40 млн євро, але ще після історії з трансфером Михайла Мудрика ми пам'ятаємо, як швидко можуть зростати апетити "гірників". Тоді вдалося виторгувати за гравця збірної України 70 млн євро + 30 млн євро бонусів.

До того ж "Ювентус" має намір купити футболіста за 35 млн євро, які почнуть платити лише через сезон після року оренди. Коли "Арсенал" робив таку пропозицію з орендою та розстрочкою за Миколу Матвієнка, у "Шахтарі" вважали це неповагою.

Також переговори щодо Судакова планує вести іспанська "Барселона". Проте, як і у "Ювентуса", їхні фінансові можливості обмежені.

Нагадаємо, шанс для Мудрика — у наступному матчі у "Челсі" не зіграє 12 футболістів.

Відомі деталі останньої пропозиції "Ювентуса" щодо Судакова.

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