Жирона в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ
Испанская "Жирона" продолжает исследовать Украинскую премьер-лигу, две покупки из которой сделали ее одним из лидеров Ла Лиги. В следующие два трансферных окна клуб может подписать еще одну звезду УПЛ.
Речь идет об Александре Пихаленке и "Днепра-1", сообщил журналист Игорь Цыганык.
Отметим, что в чемпионате Испании "Жирона" идет на втором месте, уступая мадридскому "Реалу" лишь по дополнительным показателям.
Пихаленка ждут в "Жироне"
По информации источника каталонский клуб с лета текущего года следит за игроком. Проблема с трансфером была лишь в плане финансов, поскольку клуб потратил 7 млн евро на Артема Довбика и больше не мог тратиться.
В зимнее либо летнее трансферное окно "Жироне" нужно выплатить "Днепру-1" клаусулу в размере 6 млн евро. Несмотря на место клуба в турнирной таблице чемпионата Испании, для них сумма в 6 млн евро является большой. Поэтому они хорошо обдумают эту покупку.
"Жирона" интересовалась Пихаленком еще летом. Еще прошлым летом они начали пересматривать его после трансфера Довбика.
"Жирона" смотрела и наблюдала за Пихаленком, но тогда "Днепр-1" был не заинтересован в продаже. Есть клаусула в 6 млн евро, и "Жирона" может не спрашивать "Днепр-1", хотят ли они продавать игрока.
Испанский клуб может заплатить 6 млн евро и просто забрать Пихаленка, если сам футболист захочет уехать в "Жирону". Но интерес есть, и у "Жироны" могут не выдержать нервы, и они заплатят эту клаусулу", — рассказал Цыганик.
Отметим, что Пихаленок и Довбик были отлично сыграны в "Днепре-1" и такой дуэт даст еще больше вариантов в атаке "Жироны".
26-летний Пихаленок в текущем сезоне в 23 матчах забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.
Напомним, "Арсенал" готов к трансферу Довбика.
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