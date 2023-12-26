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Жирона в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ

26 декабря 2023 14:28
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Жирона в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Испанская "Жирона" продолжает исследовать Украинскую премьер-лигу, две покупки из которой сделали ее одним из лидеров Ла Лиги. В следующие два трансферных окна клуб может подписать еще одну звезду УПЛ.

Речь идет об Александре Пихаленке и "Днепра-1", сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Отметим, что в чемпионате Испании "Жирона" идет на втором месте, уступая мадридскому "Реалу" лишь по дополнительным показателям.

Пихаленка ждут в "Жироне"

По информации источника каталонский клуб с лета текущего года следит за игроком. Проблема с трансфером была лишь в плане финансов, поскольку клуб потратил 7 млн евро на Артема Довбика и больше не мог тратиться.

В зимнее либо летнее трансферное окно "Жироне" нужно выплатить "Днепру-1" клаусулу в размере 6 млн евро. Несмотря на место клуба в турнирной таблице чемпионата Испании, для них сумма в 6 млн евро является большой. Поэтому они хорошо обдумают эту покупку.

"Жирона" интересовалась Пихаленком еще летом. Еще прошлым летом они начали пересматривать его после трансфера Довбика.

"Жирона" смотрела и наблюдала за Пихаленком, но тогда "Днепр-1" был не заинтересован в продаже. Есть клаусула в 6 млн евро, и "Жирона" может не спрашивать "Днепр-1", хотят ли они продавать игрока.

Испанский клуб может заплатить 6 млн евро и просто забрать Пихаленка, если сам футболист захочет уехать в "Жирону". Но интерес есть, и у "Жироны" могут не выдержать нервы, и они заплатят эту клаусулу", — рассказал Цыганик.

Отметим, что Пихаленок и Довбик были отлично сыграны в "Днепре-1" и такой дуэт даст еще больше вариантов в атаке "Жироны".

26-летний Пихаленок в текущем сезоне в 23 матчах забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.

Напомним, "Арсенал" готов к трансферу Довбика.

"Манчестер Сити" заплатит за игрока "Жироны" 30 млн евро.

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