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Жирона найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ

26 грудня 2023 14:28
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Агабекян Карен
редактор
Жирона найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ
Півзахисник "Дніпра-1" Олександр Піхальонок. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Іспанська "Жирона" продовжує досліджувати Українську прем'єр-лігу, дві покупки з якої зробили її одним із лідерів Ла-Ліги. У наступні два трансферні вікна клуб може підписати ще одну зірку УПЛ.

Йдеться про Олександра Піхальонка з "Дніпра-1", повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Зазначимо, що у чемпіонаті Іспанії "Жирона" йде на другому місці, поступаючись мадридському "Реалу" лише за додатковими показниками.

Піхальонка чекають у "Жироні"

За інформацією джерела, каталонський клуб з літа цього року стежить за гравцем. Проблема з трансфером була лише щодо фінансів, оскільки клуб витратив 7 млн євро на Артема Довбика і більше не міг витрачатися.

У зимове або літнє трансферне вікно "Жироні" за Піхальонка потрібно виплатити "Дніпру-1" клаусулу у розмірі 6 млн євро. Попри місце клубу в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, для них сума 6 млн євро є великою. Тому каталонці добре обміркують цю покупку.

"Жирона" цікавилася Пихальонком ще влітку. Ще минулого літа вони почали переглядати його після трансферу Довбика.

"Жирона" дивилася та спостерігала за Піхальонком, але тоді "Дніпро-1" був не зацікавлений у продажу. Є клаусула у 6 млн євро, і "Жирона" може не питати "Дніпро-1", чи хочуть вони продавати гравця.

Іспанський клуб може заплатити 6 млн євро і просто забрати Піхальонка, якщо сам футболіст захоче перейти до "Жирони". Але інтерес є, і у "Жирони" можуть не витримати нерви, і вони заплатять цю клаусулу", — розповів Циганик.

Зазначимо, що Пихальонок та Довбик були чудово зіграні у "Дніпрі-1" і такий дует дасть ще більше варіантів в атаці "Жирони".

26-річний Піхальонок цього сезону в 23 матчах забив чотири м'ячі і зробив п'ять гольових передач.

Нагадаємо, "Арсенал" готовий до трансферу Довбика.

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