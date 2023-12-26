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Барселона стала очередным претендентом на Довбика

26 декабря 2023 08:55
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Агабекян Карен
редактор
Барселона стала очередным претендентом на Довбика
Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На украинского центрального нападающего Артема Довбика появился еще один претендент. В этом случае ему далеко ехать не придется.

По информации журналиста Экрема Конура в Twitter, Довбик может сменить команду в Каталонии.

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В текущем сезоне "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице, уступая мадридскому "Реалу" лишь по дополнительным показателям. "Атлетико" и "Барселона" отстают от лидеров на семь очков.

Довбику не нужно далеко ехать

По информации источника, "Барселона" собирается конкурировать с другими клубами за Довбика в следующее летнее трансферное окно.

Правда, пока неизвестно от куда страдающая из-за долгов "Барселона" найдет на трансфер минимум 30 млн евро. При этом они интересуются вингером "Жироны" Виктором Цыганковым и центральным полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым. Чтобы подписать всех трех, им придется выложить минимум 110 млн евро.

Также Конур подтвердил интерес к Довбику со стороны мадридского "Атлетико".

В трансферное окно конкуренцию "Барселоне" составит мадридский "Атлетико", "Милан", "Интер", "Рома", " Арсенал, "Астон Вилла", "Вест Хэм" и "Фулхэм".

Напомним, шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграет 12 футболистов.

Известны детали последнего предложения "Ювентуса" по Судакову.

Украинец оказался в топ-5 лучших вратарей Лиги Европы.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.

"Милан", "Рома" и "Лацио" конкурируют в борьбе за малоизвестного украинца.

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