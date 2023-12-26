Барселона стала очередным претендентом на Довбика
На украинского центрального нападающего Артема Довбика появился еще один претендент. В этом случае ему далеко ехать не придется.
По информации журналиста Экрема Конура в Twitter, Довбик может сменить команду в Каталонии.
В текущем сезоне "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице, уступая мадридскому "Реалу" лишь по дополнительным показателям. "Атлетико" и "Барселона" отстают от лидеров на семь очков.
Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023
The machine strikes again!
He opens the scoring for Girona from the spot!
They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2
Довбику не нужно далеко ехать
По информации источника, "Барселона" собирается конкурировать с другими клубами за Довбика в следующее летнее трансферное окно.
Правда, пока неизвестно от куда страдающая из-за долгов "Барселона" найдет на трансфер минимум 30 млн евро. При этом они интересуются вингером "Жироны" Виктором Цыганковым и центральным полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым. Чтобы подписать всех трех, им придется выложить минимум 110 млн евро.
Также Конур подтвердил интерес к Довбику со стороны мадридского "Атлетико".
В трансферное окно конкуренцию "Барселоне" составит мадридский "Атлетико", "Милан", "Интер", "Рома", " Арсенал, "Астон Вилла", "Вест Хэм" и "Фулхэм".
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