Барселона стала черговим претендентом на Довбика

Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

На українського центрального нападника Артема Довбика з'явився ще один претендент. І в цьому випадку йому далеко їхати не доведеться.

За інформацією журналіста Екрема Конура у Twitter, Довбик може змінити команду в Каталонії.

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У поточному сезоні "Жирона" посідає друге місце у турнірній таблиці, поступаючись мадридському "Реалу" лише за додатковими показниками. "Атлетіко" та "Барселона" відстають від лідерів на сім очок.

Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona від spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

Довбику не треба далеко їхати

За інформацією джерела, "Барселона" має намір конкурувати з іншими клубами за Довбика у наступне літнє трансферне вікно.

Щоправда, поки невідомо звідки "Барселона", яка страждає через борги, знайде на трансфер мінімум 30 млн євро. При цьому вони цікавляться вінгером "Жирони" Віктором Циганковим та центральним півзахисником "Шахтаря" Георгієм Судаковим. Щоб підписати всіх трьох, їм доведеться викласти щонайменше 110 млн євро.

Також Конур підтвердив інтерес до Довбика з боку мадридського "Атлетіко".

У трансферне вікно конкуренцію "Барселоні" складе мадридський "Атлетіко", "Мілан", "Інтер", "Рома", "Арсенал, "Астон Вілла", "Вест Гем" та "Фулгем".

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