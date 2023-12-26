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Барселона стала черговим претендентом на Довбика

26 грудня 2023 08:55
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Агабекян Карен
редактор
Барселона стала черговим претендентом на Довбика
Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На українського центрального нападника Артема Довбика з'явився ще один претендент. І в цьому випадку йому далеко їхати не доведеться.

За інформацією журналіста Екрема Конура у Twitter, Довбик може змінити команду в Каталонії.

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У поточному сезоні "Жирона" посідає друге місце у турнірній таблиці, поступаючись мадридському "Реалу" лише за додатковими показниками. "Атлетіко" та "Барселона" відстають від лідерів на сім очок.

Довбику не треба далеко їхати

За інформацією джерела, "Барселона" має намір конкурувати з іншими клубами за Довбика у наступне літнє трансферне вікно.

Щоправда, поки невідомо звідки "Барселона", яка страждає через борги, знайде на трансфер мінімум 30 млн євро. При цьому вони цікавляться вінгером "Жирони" Віктором Циганковим та центральним півзахисником "Шахтаря" Георгієм Судаковим. Щоб підписати всіх трьох, їм доведеться викласти щонайменше 110 млн євро.

Також Конур підтвердив інтерес до Довбика з боку мадридського "Атлетіко".

У трансферне вікно конкуренцію "Барселоні" складе мадридський "Атлетіко", "Мілан", "Інтер", "Рома", "Арсенал, "Астон Вілла", "Вест Гем" та "Фулгем".

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