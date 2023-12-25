Арсенал готов к трансферу Довбика

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский центральный форвард Артем Довбик настолько сильно впечатлил своей игрой, что на него с каждым месяцем появляются все больше покупателей. Еще один претендент появился в Англии.

Украинец стал целью лондонского "Арсенала", сообщил Fichajes-Fútbol.

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Отметим, что "Арсенал" на текущий момент лидирует в чемпионате Англии, опережая на один балл "Ливерпуль" и "Астон Виллу".

Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona from the spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

Довбик летом может перейти в "Арсенал"

По информации источника, в "Арсенале" серьезно заинтересованы в трансфере Довбика.

Клуб хочет подписать украинца зимой, но если не получится, то он будет целью на летнее трансферное окно.

Отмечается, что испанскому главному тренеру клуба Микелю Артете нравится нападающий.

Отметим, что клуб имеет двух форвардов совершенно иного плана. Такой игрок как Довбик даст команде больше вариантов в атаке.

В трансферное окно конкуренцию "Арсеналу" составит мадридский "Атлетико", "Милан", "Интер", "Рома", "Астон Вилла", "Вест Хэм" и "Фулхэм".

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