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Арсенал готов к трансферу Довбика

25 декабря 2023 20:48
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Агабекян Карен
редактор
Арсенал готов к трансферу Довбика
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский центральный форвард Артем Довбик настолько сильно впечатлил своей игрой, что на него с каждым месяцем появляются все больше покупателей. Еще один претендент появился в Англии.

Украинец стал целью лондонского "Арсенала", сообщил Fichajes-Fútbol.

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Отметим, что "Арсенал" на текущий момент лидирует в чемпионате Англии, опережая на один балл "Ливерпуль" и "Астон Виллу".

Довбик летом может перейти в "Арсенал"

По информации источника, в "Арсенале" серьезно заинтересованы в трансфере Довбика.

Клуб хочет подписать украинца зимой, но если не получится, то он будет целью на летнее трансферное окно.

Отмечается, что испанскому главному тренеру клуба Микелю Артете нравится нападающий.

Отметим, что клуб имеет двух форвардов совершенно иного плана. Такой игрок как Довбик даст команде больше вариантов в атаке.

В трансферное окно конкуренцию "Арсеналу" составит мадридский "Атлетико", "Милан", "Интер", "Рома", "Астон Вилла", "Вест Хэм" и "Фулхэм".

Напомним, шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграет 12 футболистов.

Известны детали последнего предложения "Ювентуса" по Судакову.

Украинец оказался в топ-5 лучших вратарей Лиги Европы.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.

"Милан", "Рома" и "Лацио" конкурируют в борьбе за малоизвестного украинца.

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