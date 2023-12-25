Арсенал готовий до трансферу Довбика

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український центральний форвард Артем Довбик настільки вразив своєю грою, що на нього з кожним місяцем все більше потенційних покупців. Ще один претендент народився в Англії.

Українець став метою лондонського "Арсеналу", повідомив Fichajes-Futbol.

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Зазначимо, що "Арсенал" наразі лідирує у чемпіонаті Англії, випереджаючи на один бал "Ліверпуль" та "Астон Віллу".

Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona від spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

Довбик влітку може перейти до "Арсеналу"

За інформацією джерела, в "Арсеналі" серйозно зацікавлені у трансфері Довбика.

Клуб хоче підписати українця взимку, але якщо не вийде, він буде метою на літнє трансферне вікно.

Наголошується, що іспанському головному тренеру клубу Мікелю Артеті подобається нападник.

Зазначимо, що клуб має двох форвардів зовсім іншого плану. Такий гравець, як Довбик, дасть команді більше варіантів в атаці.

У трансферне вікно конкуренцію "Арсеналу" складе мадридський "Атлетіко", "Мілан", "Інтер", "Рома", "Астон Вілла", "Вест Хем" та "Фулхем".

Нагадаємо, шанс для Мудрика — у наступному матчі у "Челсі" не зіграє 12 футболістів.

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