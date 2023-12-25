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Арсенал готовий до трансферу Довбика

25 грудня 2023 20:48
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Агабекян Карен
редактор
Арсенал готовий до трансферу Довбика
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український центральний форвард Артем Довбик настільки вразив своєю грою, що на нього з кожним місяцем все більше потенційних покупців. Ще один претендент народився в Англії.

Українець став метою лондонського "Арсеналу", повідомив Fichajes-Futbol.

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Зазначимо, що "Арсенал" наразі лідирує у чемпіонаті Англії, випереджаючи на один бал "Ліверпуль" та "Астон Віллу".

Довбик влітку може перейти до "Арсеналу"

За інформацією джерела, в "Арсеналі" серйозно зацікавлені у трансфері Довбика.

Клуб хоче підписати українця взимку, але якщо не вийде, він буде метою на літнє трансферне вікно.

Наголошується, що іспанському головному тренеру клубу Мікелю Артеті подобається нападник.

Зазначимо, що клуб має двох форвардів зовсім іншого плану. Такий гравець, як Довбик, дасть команді більше варіантів в атаці.

У трансферне вікно конкуренцію "Арсеналу" складе мадридський "Атлетіко", "Мілан", "Інтер", "Рома", "Астон Вілла", "Вест Хем" та "Фулхем".

Нагадаємо, шанс для Мудрика — у наступному матчі у "Челсі" не зіграє 12 футболістів.

Відомі деталі останньої пропозиції "Ювентуса" щодо Судакова.

Українець опинився у топ-5 найкращих воротарів Ліги Європи.

"Жирона" підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика.

"Мілан", "Рома" та "Лаціо" конкурують у боротьбі за маловідомого українця.

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