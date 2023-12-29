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Барселона у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера Жирони

29 грудня 2023 11:51
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Агабекян Карен
редактор
Барселона у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера Жирони
Футболісти "Жирони". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Завдяки успішній грі "Жирони" у чемпіонаті Іспанії до багатьох її гравців залучена увага інших клубів. Одним із претендентів є найближчий географічний сусід — "Барселона".

Синьо-гранатові зацікавлені у придбанні капітана команди Алеїша Гарсії, повідомив Jijantes FC.

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Капітан "Жирони" Алеїш Гарсія. Фото: "Жирона"

"Барселона" шукає посилення для центру поля

За інформацією джерела, Барселона хоче здійснити трансфер найближчим часом, коли відкриється зимове трансферне вікно.

Після травм Гаві та Педрі такий трансфер виглядає необхідним. При цьому синьо-гранатові можуть сильно послабити основного претендента на чемпіонський титул.

Можливо, у "Барселони" не вистачить коштів на трансфер футболіста і тому вони готові провернути угоду, за якою "Жирона" отримав гроші та одного з футболістів синьо-гранатових.

Також зазначимо, що 26-річний Гарсія подобається головному тренеру "Барселони" Хаві Ернандесу. При цьому сам футболіст неодноразово говорив про бажання перейти у гранд іспанського футболу.

У поточному сезоні півзахисник у 18 матчах забив три голи і віддав 4 результативні передачі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 20 млн євро.

Нагадаємо, колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

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Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша.

Дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

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