Барселона у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера Жирони

Футболісти "Жирони". Фото: "Жирона"

Завдяки успішній грі "Жирони" у чемпіонаті Іспанії до багатьох її гравців залучена увага інших клубів. Одним із претендентів є найближчий географічний сусід — "Барселона".

Синьо-гранатові зацікавлені у придбанні капітана команди Алеїша Гарсії, повідомив Jijantes FC.

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За інформацією джерела, Барселона хоче здійснити трансфер найближчим часом, коли відкриється зимове трансферне вікно.

Після травм Гаві та Педрі такий трансфер виглядає необхідним. При цьому синьо-гранатові можуть сильно послабити основного претендента на чемпіонський титул.

Можливо, у "Барселони" не вистачить коштів на трансфер футболіста і тому вони готові провернути угоду, за якою "Жирона" отримав гроші та одного з футболістів синьо-гранатових.

Також зазначимо, що 26-річний Гарсія подобається головному тренеру "Барселони" Хаві Ернандесу. При цьому сам футболіст неодноразово говорив про бажання перейти у гранд іспанського футболу.

У поточному сезоні півзахисник у 18 матчах забив три голи і віддав 4 результативні передачі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 20 млн євро.

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